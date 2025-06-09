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عربي-دولي

الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف

Lebanon 24
09-06-2025 | 00:01
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قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق "تليغرام" إن روسيا شنت هجوماً جوياً على المدينة، مضيفة أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تحاول التصدي له.
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