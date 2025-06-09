تحذير من أدرعي إلى سكان جباليا.. أخلوا فوراً

#عاجل ‼️ تحذير خطير الى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر
⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية
⭕️من أجل أمنكم، اخلوا فوراً الى المآوي… pic.twitter.com/rCsN6D6EFp
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2025
#عاجل ‼️ تحذير خطير الى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر
⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية
⭕️من أجل أمنكم، اخلوا فوراً الى المآوي… pic.twitter.com/rCsN6D6EFp