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تحذير من أدرعي إلى سكان جباليا.. أخلوا فوراً

Lebanon 24
09-06-2025 | 00:10
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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً الى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر بالإخلاء فوراً. 

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