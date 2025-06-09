قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ

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بدأ صباح الإثنين سريان قرار جديد للرئيس الأميركي يقضي بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة إلى ، وذلك في إطار ما وصفته بـ"تعزيز ".ويشمل الحظر الكامل دولًا ذات غالبية مسلمة أو تشهد أوضاعًا أمنية هشة، وهي: ، ، ، ، اليمن، ، ميانمار، تشاد، ، غينيا ، إريتريا، وهايتي.كما تضمن القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستُفرض قيود تتعلق بنوع التأشيرات أو مدتها أو الغرض من الزيارة.وبرر القرار بالقول إن هذه الدول "تشهد وجودًا واسعًا للإرهابيين"، وتفشل في مشاركة معلومات أمنية أساسية مع السلطات الأميركية، ولا تستطيع التحقق بدقة من هويات المسافرين، فضلاً عن وجود معدلات مرتفعة من تجاوز مدة التأشيرة القانونية من قبل مواطنيها.