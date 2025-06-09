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عربي-دولي
قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة يدخل حيز التنفيذ
Lebanon 24
09-06-2025
|
00:27
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بدأ صباح الإثنين سريان قرار جديد للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يقضي بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة إلى
الولايات المتحدة
، وذلك في إطار ما وصفته
الإدارة الأميركية
بـ"تعزيز
الأمن القومي
".
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ويشمل الحظر الكامل دولًا ذات غالبية مسلمة أو تشهد أوضاعًا أمنية هشة، وهي:
إيران
،
ليبيا
،
الصومال
،
السودان
، اليمن،
أفغانستان
، ميانمار، تشاد،
جمهورية
الكونغو
، غينيا
الاستوائية
، إريتريا، وهايتي.
كما تضمن القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستُفرض قيود تتعلق بنوع التأشيرات أو مدتها أو الغرض من الزيارة.
وبرر
ترامب
القرار بالقول إن هذه الدول "تشهد وجودًا واسعًا للإرهابيين"، وتفشل في مشاركة معلومات أمنية أساسية مع السلطات الأميركية، ولا تستطيع التحقق بدقة من هويات المسافرين، فضلاً عن وجود معدلات مرتفعة من تجاوز مدة التأشيرة القانونية من قبل مواطنيها.
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