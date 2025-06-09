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عربي-دولي

استراتيجية روسية لتطوير سلاحها البحري حتى عام 2050

Lebanon 24
09-06-2025 | 01:33
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أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجية تطوير البحرية العسكرية الروسية للفترة حتى عام 2050، لتكون بذلك الوثيقة الأولى من نوعها التي تُعتمد في التاريخ الحديث.
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وكشف نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، رئيس المجلس البحري الروسي أن القرار بإعداد الاستراتيجية تم اتخاذه في تموز من العام الماضي خلال اجتماع في الكرملين.

وقال في مقابلة مع موقع aif.ru: "بموجب توجيهات الرئيس، قامت وزارة الدفاع بإعداد مشروع الوثيقة، الذي تمت مراجعته لاحقا من قبل المجلس البحري الروسي مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الهيئات والمنظمات الفيدرالية. ثم تم تقديم النسخة النهائية من الاستراتيجية لرئيس الدولة، والذي أقرّها في 30 أيار."

وأضاف باتروشيف: "دون الخوض في التفاصيل، يمكن القول إن وثيقة تخطيط استراتيجي كهذه تُعتمد لأول مرة في التاريخ الحديث. وهذا يؤكد مرة أخرى أن تطوير أسطول قوي وعصري يعد من المهام ذات الأولوية لبلادنا. كما أن مكانة روسيا كواحدة من أعظم القوى البحرية في العالم آخذة في التعافي تدريجيّا". (روسيا اليوم)
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