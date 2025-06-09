استراتيجية روسية لتطوير سلاحها البحري حتى عام 2050

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وكشف نيكولاي باتروشيف، مساعد ، رئيس المجلس البحري الروسي أن القرار بإعداد الاستراتيجية تم اتخاذه في من العام الماضي خلال اجتماع في .وقال في مقابلة مع موقع aif.ru: "بموجب توجيهات الرئيس، قامت بإعداد مشروع الوثيقة، الذي تمت مراجعته لاحقا من قبل المجلس البحري الروسي مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الهيئات والمنظمات الفيدرالية. ثم تم تقديم النسخة النهائية من الاستراتيجية لرئيس الدولة، والذي أقرّها في 30 أيار."وأضاف باتروشيف: "دون الخوض في التفاصيل، يمكن القول إن وثيقة تخطيط استراتيجي كهذه تُعتمد لأول مرة في التاريخ الحديث. وهذا يؤكد مرة أخرى أن تطوير أسطول قوي وعصري يعد من المهام ذات الأولوية لبلادنا. كما أن مكانة كواحدة من أعظم القوى البحرية في العالم آخذة في التعافي تدريجيّا". (روسيا اليوم)