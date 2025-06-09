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عربي-دولي
شرط واحد لترامب لزيارة إسرائيل الشهر المقبل
Lebanon 24
09-06-2025
|
02:34
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قالت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تل أبيب
في
تموز
المقبل، كاشفة عن شرط لقيامه بهذه الزيارة.
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وكتبت "معاريف" نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي
إسرائيل
لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية 2025 في 10 تموز، شريطة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"
حماس
" بحلول ذلك التاريخ.
وفي تقرير قبل أيام، قالت "معاريف" إنه بعد 33 يوما، تنطلق في مدينة
القدس
دورة المكابياه الثانية والعشرون، التي تعد أكبر حدث
رياضي
يجمع الشعب اليهودي، وثاني أكبر حدث رياضي على مستوى العالم بعد الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن إحدى
القضايا
المركزية التي لم يحسم أمرها بعد هي ما إذا كان
ترامب
، سيحضر
الدورة
، كما فعل سلفه
جو بايدن
.
وخلال جلسة نقاش عقدت في الكنيست حول التحضيرات، صرح
المدير العام
للمكابياه، روعي هاسينغ، بأن
بايدن
، شارك في المكابياه السابقة برفقة بعثة أميركية كبيرة، وأضاف: "هل سيأتي ترامب؟ الموضوع مطروح على طاولته. ونحن نعلم كيف نستقبله بالشكل اللائق". (روسيا اليوم)
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