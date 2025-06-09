Advertisement

عربي-دولي

شرط واحد لترامب لزيارة إسرائيل الشهر المقبل

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1372423-638850585995923784.png
Doc-P-1372423-638850585995923784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب تل أبيب في تموز المقبل، كاشفة عن شرط لقيامه بهذه الزيارة.
Advertisement
 
وكتبت "معاريف" نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي إسرائيل لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية 2025 في 10 تموز، شريطة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بحلول ذلك التاريخ.

وفي تقرير قبل أيام، قالت "معاريف" إنه بعد 33 يوما، تنطلق في مدينة القدس دورة المكابياه الثانية والعشرون، التي تعد أكبر حدث رياضي يجمع الشعب اليهودي، وثاني أكبر حدث رياضي على مستوى العالم بعد الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن إحدى القضايا المركزية التي لم يحسم أمرها بعد هي ما إذا كان ترامب، سيحضر الدورة، كما فعل سلفه جو بايدن.

وخلال جلسة نقاش عقدت في الكنيست حول التحضيرات، صرح المدير العام للمكابياه، روعي هاسينغ، بأن بايدن، شارك في المكابياه السابقة برفقة بعثة أميركية كبيرة، وأضاف: "هل سيأتي ترامب؟ الموضوع مطروح على طاولته. ونحن نعلم كيف نستقبله بالشكل اللائق".  (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أورتاغوس ارجأت زيارتها للبنان إلى الشهر المقبل
lebanon 24
09/06/2025 14:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ملفّ السلاح الفلسطيني: مبالغة في بيانات المسؤولين واجراءات شكلية الشهر المقبل
lebanon 24
09/06/2025 14:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل
lebanon 24
09/06/2025 14:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء مالطا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل
lebanon 24
09/06/2025 14:35:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:18 | 2025-06-09
07:04 | 2025-06-09
06:57 | 2025-06-09
06:56 | 2025-06-09
06:52 | 2025-06-09
06:32 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24