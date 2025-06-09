شرط واحد لترامب لزيارة إسرائيل الشهر المقبل

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قالت صحيفة "معاريف" إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي في المقبل، كاشفة عن شرط لقيامه بهذه الزيارة.وكتبت "معاريف" نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب المكابية 2025 في 10 تموز، شريطة التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و" " بحلول ذلك التاريخ.وفي تقرير قبل أيام، قالت "معاريف" إنه بعد 33 يوما، تنطلق في مدينة دورة المكابياه الثانية والعشرون، التي تعد أكبر حدث يجمع الشعب اليهودي، وثاني أكبر حدث رياضي على مستوى العالم بعد الألعاب الأولمبية، مشيرة إلى أن إحدى المركزية التي لم يحسم أمرها بعد هي ما إذا كان ، سيحضر ، كما فعل سلفه .وخلال جلسة نقاش عقدت في الكنيست حول التحضيرات، صرح للمكابياه، روعي هاسينغ، بأن ، شارك في المكابياه السابقة برفقة بعثة أميركية كبيرة، وأضاف: "هل سيأتي ترامب؟ الموضوع مطروح على طاولته. ونحن نعلم كيف نستقبله بالشكل اللائق". (روسيا اليوم)