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عربي-دولي

في أميركا وخلال إحدى الفعاليات.. مراهقان تعرضا لعملية طعن

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:58
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تتحقق شرطة واشنطن العاصمة في حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة مراهقين اثنين بجروح طعنية، وإصابة رجل آخر بطلق ناري خلال فعاليات شهر الفخر التي شهدتها منطقة دوبونت سيركل يوم السبت 7 حزيران.
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وأفادت التقارير أن شجارًا اندلع في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي بين مجموعات من الأحداث في حديقة دوبونت سيركل، ما أدى إلى إصابة شابين (15 و16 عامًا) بجروح طعنية. ونُقل الضحايا إلى المستشفيات وهم في حالة وعي وتنفس، وتُعتبر إصاباتهم غير مهددة للحياة.

بعد ذلك بحوالي 50 دقيقة، اندلع إطلاق نار في المنطقة جنوب الحديقة، وأسفر عن إصابة رجل في قدمه. وتم نقله أيضًا إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة ويتوقع بقاؤه على قيد الحياة.

وقالت شرطة العاصمة إنها لم تؤكد ما إذا كانت الحادثتان مرتبطتان بمسيرة WorldPride DC التي أقيمت في المنطقة، والتي انتهت حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث تم إخلاء الحشود من المتنزه.

وأغلقت محطة مترو دوبونت سيركل القريبة مؤقتًا أثناء التحقيقات قبل إعادة فتحها لاحقًا في وقت متأخر من مساء السبت.

وعبرت عضوة مجلس مقاطعة كولومبيا، بروك بينتو، عن إدانتها الشديدة لهذه الحوادث، ووصفت إطلاق النار والطعن بأنه "أمر غير مقبول على الإطلاق"، داعية الجميع للبقاء آمنين ومغادرة المنطقة.

التحقيقات ما زالت جارية، ولم تُسجل أي اعتقالات حتى تاريخ 7 حزيران. (people)
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