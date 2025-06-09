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عربي-دولي

قبيل جلسة استجوابه.. هذا ما طلبه نتنياهو

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:53
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في إطار جلسات استجواب مضاد تتعلق بملفات الاتهام الموجهة إليه في قضايا فساد.
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وفي السياق، أشارت القناة 13 إلى أن نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته أمام المحكمة بسبب محادثة هاتفية سياسية وصفها بالمهمة.
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