قبيل جلسة استجوابه.. هذا ما طلبه نتنياهو

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أفادت القناة 12 بأن رئيس الوزراء يمثل اليوم الإثنين، أمام ، في إطار جلسات استجواب مضاد تتعلق بملفات الاتهام الموجهة إليه في قضايا فساد.وفي السياق، أشارت القناة 13 إلى أن طلب تقليص مدة شهادته أمام المحكمة بسبب محادثة هاتفية سياسية وصفها بالمهمة.