الجهات الأمنية السورية ألقت القبض على متورط في فيديو تعذيب

ألقت في القبض على شخص بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهره وهو يعذب طفلا.

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وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم محمود الشنتوت في تصريح نشرته قناة "محافظة حماة" على ، أنه بعد انتشار صور على تظهر تعرض طفل للتعذيب على يد عمه في المدينة، جرى التحرك على الفور لجمع المعلومات عن مكان وجوده.



وأوضح أنه بعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على الشخص من قبل إحدى الدوريات الأمنية قبل تسليمه إلى فرع المباحث الجنائية في المحافظة، للتحقيق معه وتقديمه إلى أصولا لينال جزاءه العادل.

وشدد الشنتوت على حرص الدائم على حماية حقوق الطفل من كل أشكال العنف والأذى، ومحاسبة كل من يتورط بمحاولة المساس بأمنهم وحقوقهم. (روسيا اليوم)