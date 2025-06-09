Advertisement

عربي-دولي

طهران تستعد لتقديم مقترح جديد لواشنطن: تخصيب مقابل رفع العقوبات

Lebanon 24
09-06-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1372489-638850649759919703.png
Doc-P-1372489-638850649759919703.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الإثنين، أن بلاده تعتزم قريبًا تقديم مقترح جديد إلى الولايات المتحدة عبر الوساطة العُمانية، مشددًا على أن "على واشنطن ألا تفوّت هذه الفرصة".
Advertisement

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أوضح بقائي أنه "لا مستجدات تُذكر على صعيد المفاوضات حتى الآن"، في إشارة إلى حالة الجمود في المحادثات غير المباشرة بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر مطلعة أن إيران تستعد لتسليم ردّها الرسمي على المقترح الأميركي خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن الرد سيكون مكتوبًا ويُسلَّم عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

ووفقًا للمصادر، فإن الرد الإيراني سيتضمن مقترحًا بديلًا للاتفاق، يركز على مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، مع تقديم ضمانات تهدف إلى تبديد المخاوف الأميركية، وذلك في مقابل رفع فعلي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

كما أكدت المصادر استعداد إيران لاستئناف الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، بشرط عدم المساس بما سمّته "الخطوط الحمراء" الإيرانية.
وعن التخصيب، قال بقائي إنه "ليس بالضرورة أن تمتلك كل دولة تُخصب اليورانيوم برنامجًا للأسلحة؛ فكثير من الدول تُجري عمليات تخصيب دون أن تمتلك برنامجًا للأسلحة".

وأضاف: "بالنسبة لنا التخصيب جزء لا يتجزأ من دورة الوقود النووي، وهو غير قابل للتفاوض".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "أوروبا والولايات المتحدة تسيّسان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "إيران تواصل تعاونها مع الوكالة في إطار التزاماتها، وفقًا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة".

وأوضح بقائي: "خلال العام أو العامين الماضيين، اتخذت إيران خطوات مهمة نحو التعاون البنّاء مع الوكالة، وأظهرت بوضوح حسن نيتها".

وأردف: "للأسف، قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت ضغط وتأثير سياسي من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، إعداد تقرير بعنوان "التقرير الشامل"

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لاحقًا، أساءت الدول الأوروبية الثلاث استغلال هذا التقرير واستخدمته كأساس لإعداد قرار من المرجح أن يكون مقدمة لإجراءاتها اللاحقة".

وذكر: "أعددنا مجموعة من الخطوات والإجراءات للرد المحتمل على قراراتهم، وهم على دراية بقدراتنا وإمكاناتنا في هذا الصدد إلى حد ما". (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: لا صحة لوجود مقترح بتعليق تخصيب اليورانيوم لـ 3 سنوات مقابل رفع جزئي للعقوبات وامتيازات
lebanon 24
09/06/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مقابل رفع العقوبات... الشرع مُستعد لتقديم هذه التنازلات لترامب!
lebanon 24
09/06/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد رنجبران للميادين: حالياً طهران وواشنطن تعدان تخصيب اليورانيوم خطاً أحمر
lebanon 24
09/06/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تؤكد: المقترح الأميركي الأخير لم يذكر رفع العقوبات
lebanon 24
09/06/2025 14:35:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:18 | 2025-06-09
07:04 | 2025-06-09
06:57 | 2025-06-09
06:56 | 2025-06-09
06:52 | 2025-06-09
06:32 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24