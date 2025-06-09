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نداء عاجل... بريطانيا بحاجة إلى مليون متبرع بالدم

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:02
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أطلقت السلطات الصحية في بريطانيا نداءً عاجلاً بحثاً عن مليون متبرع بالدم، لتجنب الدخول في أزمة صحية غير مسبوقة على مستوى البلاد، قد تستدعي إصدار "الإنذار الأحمر".
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وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الخدمات الطبية الوطنية في بريطانيا عن إطلاق حملة واسعة النطاق للتبرع بالدم.
 
 
وأوضحت أنّها "بحاجة إلى مليون شخص للتبرع بالدم بانتظام لتلبية الطلب". (العربية)
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