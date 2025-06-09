نداء عاجل... بريطانيا بحاجة إلى مليون متبرع بالدم

أطلقت السلطات الصحية في نداءً عاجلاً بحثاً عن مليون متبرع ، لتجنب الدخول في أزمة صحية غير مسبوقة على مستوى البلاد، قد تستدعي إصدار "الإنذار الأحمر".

Advertisement



وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الخدمات الطبية الوطنية في بريطانيا عن إطلاق حملة واسعة النطاق للتبرع بالدم.

وأوضحت أنّها "بحاجة إلى مليون شخص للتبرع بالدم بانتظام لتلبية الطلب". (العربية)