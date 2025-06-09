عودة سوريا إلى نظام "السويفت".. ما هي المكاسب من ذلك؟

نشرت شبكة " عربية" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى نظام "السويفت" العالمي.

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ويقول التقرير إنه " بعد عقد ونصف من العزلة التي فرضتها الحرب وتداعيات الدولية، تستعد لإعادة الاتصال بنظام للمدفوعات الدولية في غضون أسابيع قليلة"، وأضاف: "هذا التطور، الذي يأتي في أعقاب تحولات سياسية واقتصادية، بما في ذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وجهود الحكومة الجديدة لتوجيه دفة الاقتصاد نحو الانفتاح، يُعد علامة فارقة في مسار نحو استعادة مكانتها في النظام المالي العالمي".

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الحصرية، عن أن سوريا ستعود بالكامل إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز".



وأوضح تقرير "فاينانشال" أن العودة إلى "سويفت" تعتبر أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلاً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت العقوبات الشهر الماضي.

ما هي مكاسب سوريا من العودة إلى "السويفت"؟

يشرح مستشار والصناعة السوري مازن ديروان أهم المكاسب الأولية لسوريا من العودة إلى "سويفت" قائلاً إنها تشمل التالي:

- سرعة التحويل وانخفاض تكلفته لأقل مستوى ممكن بسبب استعادة المصارف المحلية لدورها الطبيعي المنوط بها وهو التحويل بيسر من وإلى سوريا.

- هذه العودة تزيد الثقة بالاقتصاد السوري وزيادة تحويلات المستثمرين والمانحين".



، قال خبير الاقتصاد الصناعي السوري نضال رشيد بكور إن هناك مكاسب أخرى من تلك العودة ولخصها في الآتي:

- إن إعادة ربط سوريا بشبكة سويفت بعد توقف دام 14 عاماً تمثل خطوة أولى نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي

- هذا التطور يُتوقع أن يُسهم في تنشيط التحويلات المالية الرسمية، وخاصة من السوريين في الخارج، ما يخفف الضغط على السوق السوداء ويُعزز من استقرار سعر الصرف



- ستتيح هذه الخطوة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر فتح الاعتمادات المستندية وتحسين وصول المواد الأساسية، مما يدعم القطاع الإنتاجي ويحدّ من التضخم.

- تمهد هذه العودة إلى السويفت لإمكانية تعزيز الاستثمارات وفتح قنوات تمويل مستقبلية، فضلاً عن أن هذه الخطوة تحمل دلالة سياسية واقتصادية على بداية تحوّل تدريجي في المشهد الإقليمي والدولي تجاه سوريا، والمردود المباشر يمثل أرضية ضرورية لأي تعافٍ اقتصادي مستقبلي". (سكاي نيوز عربية)