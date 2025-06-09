سوريا.. إطلاق سراح ضباط من "النظام السابق"!

أعلنت إطلاق سراح عشرات الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم خلال معارك إسقاط في محافظة .

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وذكرت الوزارة أن الأشخاص الذين تم إلإفراج عنهم "لم تتطلخ أيديهم بالدماء"، وفق ما ذكر تقرير لموقع "العربي الجديد".

ونقل الموقع عن مصدر في الأمن الداخلي قوله إنَّ عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ قرابة 35 من عناصر الجيش السابق، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد مراجعة ملفاتهم وثبوت عدم تورطهم في جرائم دموية أو انتهاكات بحق المدنيين.