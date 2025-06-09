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عربي-دولي

سوريا.. إطلاق سراح ضباط من "النظام السابق"!

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:32
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أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق سراح عشرات الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم خلال معارك إسقاط نظام بشار الأسد في محافظة اللاذقية.
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وذكرت الوزارة أن الأشخاص الذين تم إلإفراج عنهم "لم تتطلخ أيديهم بالدماء"، وفق ما ذكر تقرير لموقع "العربي الجديد".
ونقل الموقع عن مصدر في الأمن الداخلي قوله إنَّ عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ قرابة 35 من عناصر الجيش السابق، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بعد مراجعة ملفاتهم وثبوت عدم تورطهم في جرائم دموية أو انتهاكات بحق المدنيين.
 
 
المصدر أوضح أيضاً أن الدفعة شملت عدداً من الضباط، بينهم من يحملون رُتبة ملازم. (العربي الجديد)
 
 
 
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