هجوم على حكومة نتنياهو.. ماذا قال كاتب إسرائيليّ؟

انتقد الكاتب أمير تيبون حكومة رئيس الوزراء بنيامين لفشلها الذريع في استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة الإسلامية (حماس).

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وفي مقال له في صحيفة "هآرتس" ، قال تيبون إنه "على الرأي العام الإسرائيلي أن يتساءل عن أي غرض تخدمه الحرب على حالياً، ومن أجل ماذا يموت هؤلاء الشباب".



وذكر تيبون أنه "منذ أن خرقت وقف إطلاق النار في آذار الماضي قُتل 20 من جنودها، وهو ما يعادل عدد أسراها الأحياء الذين كان من الممكن إنقاذهم"، وأضاف: "إسرائيل كانت في مفترق طرق قبل 3 أشهر - وتحديداً منذ أوائل آذار الماضي - وكان أمامها خياران: الأول أن تنتقل من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة في كانون الثاني إلى المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين وإنهاء الحرب التي اندلعت في تشرين الأول 2023".

وأكمل: "كان الخيار الثاني يتمثل في خرق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب كما ورد في المقال الذي قال كاتبه لو أن حكومة نتنياهو تبنت الخيار الأول لكان الأسرى الإسرائيليون الأحياء الـ20 قد عادوا إلى ديارهم، وكان من الممكن إطلاق سراحهم قبل عيد الفصح اليهودي الذي مضى عليه شهران تقريباً".

وفعلياً، فإن الحكومة لجأت إلى الخيار الآخر، وهو استئناف الحرب، وكان دافعها في الأغلب سياسياً، لكن تيبون يقول إن قراراً يعيد الأسرى ويضع حداً للحرب في غزة حسب مقتضيات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كان من شأنه أن يكتب نهاية للائتلاف الحاكم باستقالة المتطرفين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.



ولهذا السبب، تجددت الحرب في غزة قبل 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم يُفرج من الأسرى الإسرائيليين الأحياء سوى عن عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا، حيث جاء إطلاق سراحه باتفاق منفصل بعد مفاوضات بين الأميركي وحركة حماس ودون أي تدخل من جانب حكومة نتنياهو التي تصر على وقف إطلاق نار جزئي ومؤقت يسمح لها باستئناف الحرب.



وإذا كان الهدف المعلن هو إعادة الأسرى، فإن الكاتب يؤكد أن الحرب تحقق عكس ذلك تماماً، وقال: "أما إذا كانت الغاية منها على حماس فما الخطوات الدبلوماسية التي يجري اتخاذها لإنشاء حكومة مستقرة في غزة تكون بديلاً لحركة حماس؟". (الجزيرة نت)