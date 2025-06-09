"مجهدان ومتوتران"... والد ماسك يعلق على الخلاف بين نجله وترامب

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قال والد الملياردير لوسائل إعلام روسية في ، إن الخلاف بين نجله وبين الرئيس الأميركي وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط وإن إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب.وبدأ وترامب تبادل الانتقادات الحادة الأسبوع الماضي عبر ، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".وقال إيرول ماسك لصحيفة "إزفستيا" خلال زيارة للعاصمة الروسية "كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طيلة 5 أشهر، لنمنحهما استراحة.. إنهما منهكان ومجهدان للغاية لذا يمكن أن نتوقع شيئاً كهذا".وأضاف "الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب. لذا، كما تعلمون، أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ. لكنه متعب، ومتوتر".وأشار إيرول ماسك أيضاً إلى أن الخلاف "مجرد شيء صغير وسينتهي غداً".وقال ترامب السبت إن العلاقات بينه وبين ماسك، الذي تبرع لحملته ، قد انتهت وتوعد بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.قال ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة "إن بي "، السبت، إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل الملياردير إيلون ماسك مرشحي لخوض الانتخابات ضد الجمهوريين، الذين يصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لتخفيض الضرائب.وكان ماسك قد مول جزءاً كبيراً من حملة ترامب الرئاسية عام 2024، وعينه ترامب مسؤولاً عن جهود لتقليص حجم الاتحادية وخفض الإنفاق.