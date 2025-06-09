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عربي-دولي

"مجهدان ومتوتران"... والد ماسك يعلق على الخلاف بين نجله وترامب

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:56
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قال والد الملياردير إيلون ماسك لوسائل إعلام روسية في موسكو، إن الخلاف بين نجله وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط وإن إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب.
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وبدأ ماسك وترامب تبادل الانتقادات الحادة الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".

وقال إيرول ماسك لصحيفة "إزفستيا" خلال زيارة للعاصمة الروسية "كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طيلة 5 أشهر، لنمنحهما استراحة.. إنهما منهكان ومجهدان للغاية لذا يمكن أن نتوقع شيئاً كهذا".

وأضاف "الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب. لذا، كما تعلمون، أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ. لكنه متعب، ومتوتر".

وأشار إيرول ماسك أيضاً إلى أن الخلاف "مجرد شيء صغير وسينتهي غداً".

وقال ترامب السبت إن العلاقات بينه وبين ماسك، الذي تبرع لحملته الانتخابية، قد انتهت وتوعد بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة "إن بي سي نيوز"، السبت، إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل الملياردير إيلون ماسك مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد الجمهوريين، الذين يصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لتخفيض الضرائب.

وكان ماسك قد مول جزءاً كبيراً من حملة ترامب الرئاسية عام 2024، وعينه ترامب مسؤولاً عن جهود لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية وخفض الإنفاق.
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