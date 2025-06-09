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عربي-دولي

إيران تحذّر من تفاقم الأزمة في فلسطين وتدعو لتحرك دولي عاجل

Lebanon 24
09-06-2025 | 07:04
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" الجارية في فلسطين، محذرًا من تفاقم الأزمة في حال استمرار الصمت الدولي.
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وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أشار بقائي إلى أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية يجري وسط تقاعس المنظمات الدولية، لافتًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف الحرب على غزة، معتبراً ذلك دليلاً على الانحياز الأميركي السافر لإسرائيل.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 150 مدنيًا بريئًا خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوضع حد للمأساة الإنسانية المتواصلة.

وكانت واشنطن قد استخدمت "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقد أيّدت 14 دولة عضواً في مجلس الأمن مشروع القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض، مانعة تمريره رغم توفر النصاب اللازم من الأصوات.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة أبلغت تل أبيب مسبقًا بنيّتها استخدام "الفيتو" ضد القرار المقترح.

وتضمن نص المشروع المطروح في مجلس الأمن دعوة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق، بما يشمل تسهيل توزيعها عبر الأمم المتحدة في جميع أنحاء قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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