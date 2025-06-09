منظمة العفو الدولية: اعتراض سفينة "مادلين" يُعدّ انتهاكا صارخاً للقانون الدوليّ

أصدرت بيانا أكدت فيه أن سفينة "مادلين" كانت في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على .

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وأوضحت أن السفينة كانت تقل مدنيين عزل أثناء نقل المساعدات.

وشدّدت على أنّ "اعتراض السفينة يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي". (روسيا اليوم)