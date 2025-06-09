بلديات وسط غزة: خدماتنا مهددة بالتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود

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حذّرت بلديات المحافظة الوسطى في اليوم الاثنين، من توقف كامل لخدماتها الأساسية خلال الساعات المقبلة، نتيجة منع دخول الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية.وأوضحت البلديات، في بيان أن "الخدمات الأساسية مهددة بالانهيار التام بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، ومضخات الصرف الصحي، وآليات جمع وترحيل النفايات، والمعدات الثقيلة المستخدمة في إزالة الركام وفتح الطرقات".وطالبت البلديات جميع المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتدخل الفوري لتأمين الوقود اللازم، داعية في الوقت نفسه إلى التنسيق العاجل لإعادة تشغيل خط مياه "ميكروت" وإعادته إلى العمل كما كان سابقاً.وحملت البلديات السلطات المسؤولية الكاملة عن أي كارثة إنسانية محتملة في ظل اقتراب الانهيار الكامل، مؤكدة أن ما يحدث يُعد "جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية". (روسيا اليوم)