"جاءت نتيجة عمليات دقيقة".. رئيس القضاء الإيراني: وجهنا ضربة "قاتلة استثنائية" لإسرائيل

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أشاد رئيس ، إجئي، بعملية وصفها بـ"الاستثنائية" نفذتها ضد ، مؤكداً أنها أفضت إلى الحصول على وثائق بالغة الحساسية تتعلق ببرامج إسرائيل النووية وغير النووية.وقال إجئي، في تصريح الإثنين، إن "الضربة القاتلة والاستثنائية التي وجهها جنود الإمام المجهولون في إلى جسد النظام الخبيث، جاءت نتيجة عمليات دقيقة ومعقدة، وتستحق تقديراً كبيراً".وأشار إلى أن الوثائق التي تم الحصول عليها تتضمن معلومات شديدة الأهمية حول منشآت ومشاريع إسرائيلية حساسة، لا سيما تلك المتعلقة ببرنامجها ، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذه العملية ستتضح لاحقاً، لما لها من تأثير متوقع على التوازنات الإقليمية والدولية.وتأتي تصريحات إجئي بعد إعلان وزير الاستخبارات عن نجاح بلاده في تنفيذ عملية أمنية داخل إسرائيل، أسفرت عن ما وصفه بـ"كنز معلوماتي كبير"، يُتوقّع نشره قريباً. (ارم نيوز)