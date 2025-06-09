توقيف لبنانيين في سوريا... شاهدوا بالصور ما ضُبِطَ بحوزتهما

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أفادت وكالة " "، أنّ فرع مكافحة المخدرات في حلب أوقف شخصين لبنانيين، وضبط بحوزتهما كميّة كبيرة من المخدرات.

وقال عيد، إنّ "العملية تمّت أثناء محاولة الشخصين المذكورين تهريب كمية ضخمة من المخدرات، أسفرت عن ضبط نحو 800 كغ من مادة الحشيش المخدر، و200 ألف حبة مخدرة كانت بحوزتهما".