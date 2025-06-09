لافروف في تصريح "غير واقعيّ": أفضل حلّ سيكون نقل مقرّ الأمم المتحدة إلى سوتشي

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قال الروسية إنّ "أفضل حلّ سيكون نقل إلى مدينة الروسية".وأضاف خلال مشاركته في "منتدى 2050": "بالمناسبة، اقترح ذلك، واقترحه بجدية. لكنه لاحقا استجاب لرغبة الرئيس الأميركي ، أولا لونغ آيلاند، ومن ثم ، ".وأشار إلى أنّ "تنفيذ ذلك غير واقعي في الوقت الحاليّ". (روسيا اليوم)