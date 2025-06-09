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عربي-دولي

لافروف في تصريح "غير واقعيّ": أفضل حلّ سيكون نقل مقرّ الأمم المتحدة إلى سوتشي

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:05
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قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنّ "أفضل حلّ سيكون نقل مقر الأمم المتحدة إلى مدينة سوتشي الروسية".
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وأضاف لافروف خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050": "بالمناسبة، ستالين اقترح ذلك، واقترحه بجدية. لكنه لاحقا استجاب لرغبة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، أولا لونغ آيلاند، ومن ثم نيويورك، مانهاتن".

وأشار إلى أنّ "تنفيذ ذلك غير واقعي في الوقت الحاليّ". (روسيا اليوم)

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