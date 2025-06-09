‬إيطاليا أنهت عقود تجسس مع شركة إسرائيلية

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أظهرت وثيقة برلمانية، أن أنهت عقداً مع شركة "باراغون" لبرامج التجسس.وكانت شركة " " أعلنت أنّ برنامج "باراغون" للتجسس استهدف عشرات المستخدمين، من بينهم صحافي وأعضاء في جمعية ميديتيرانيا الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر التي تنتقد رئيسة الوزراء . (العربية)