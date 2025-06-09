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عربي-دولي

‬إيطاليا أنهت عقود تجسس مع شركة إسرائيلية

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:50
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أظهرت وثيقة برلمانية، أن إيطاليا أنهت عقداً مع شركة "باراغون" الإسرائيلية لبرامج التجسس.
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وكانت شركة "واتساب" أعلنت أنّ برنامج "باراغون" للتجسس استهدف عشرات المستخدمين، من بينهم صحافي وأعضاء في جمعية ميديتيرانيا الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر التي تنتقد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. (العربية)
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