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عربي-دولي

ماكرون يطالب بالإفراج عن فرنسيين احتجزتهم إسرائيل مع طاقم سفينة "مادلين"

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:44
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإسراع في إعادة ستة من المواطنين الفرنسيين، بينهم عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، احتجزتهم إسرائيل عقب اعتراض سفينة "مادلين" الشراعية التي كانت متجهة إلى غزة ضمن مهمة إنسانية.
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ووفق بيان صادر عن قصر الإليزيه اليوم الإثنين، دعا ماكرون إلى ضمان عودة المحتجزين الفرنسيين "في أقرب وقت ممكن"، بعد توقيفهم من قبل السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل غزة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن باريس طالبت بتوفير الحماية القنصلية للمواطنين المحتجزين، والسماح بزيارة ممثلين فرنسيين لهم لتسريع إجراءات إعادتهم إلى الوطن.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت سفينة "مادلين" ليل الإثنين في مياه البحر المتوسط، وعلى متنها عدد من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.

وبحسب مصادر إسرائيلية، يتم حالياً سحب السفينة إلى ميناء أشدود، فيما لا يزال ركابها قيد الاحتجاز تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم. (روسيا اليوم)
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