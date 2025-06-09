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عربي-دولي

"داعش" خطط لضرب طهران في ذكرى الخميني.. والمخابرات تتدخل

Lebanon 24
09-06-2025 | 10:35
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أعلنت السلطات الإيرانية أن أفراد الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش"، الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في العاصمة طهران، هم أجانب، وكانوا يخططون لاستهداف مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني.
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ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر أمنية قولها إن "أعضاء الخلية ليسوا إيرانيين، بل يحملون جنسيات غير إيرانية"، وكانوا بصدد تنفيذ تفجيرات وأعمال تخريبية خلال الفعاليات الرمزية التي تُقام سنويًا.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إعلان الحرس الثوري الإيراني في نيسان الماضي عن إحباط خلية تابعة لداعش في محافظة كردستان، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات، وكانت الخلية تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية خلال عيد النوروز. (روسيا اليوم)
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