"داعش" خطط لضرب طهران في ذكرى الخميني.. والمخابرات تتدخل

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أعلنت السلطات أن أفراد الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش"، الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في العاصمة ، هم أجانب، وكانوا يخططون لاستهداف مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام .ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر أمنية قولها إن "أعضاء الخلية ليسوا إيرانيين، بل يحملون جنسيات غير إيرانية"، وكانوا بصدد تنفيذ تفجيرات وأعمال تخريبية خلال الفعاليات الرمزية التي تُقام سنويًا.ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إعلان في نيسان الماضي عن إحباط خلية تابعة لداعش في محافظة ، حيث تم ضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات، وكانت الخلية تخطط لتنفيذ هجمات انتحارية خلال عيد النوروز. (روسيا اليوم)