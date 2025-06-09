موسكو تعلن انتهاء المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع كييف

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ذكرت وكالات أنباء روسية، الاثنين، نقلاً عن ، أن وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل أسرى الحرب شملت شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.وأفادت وكالة " " بعودة أول مجموعة من أسرى الحرب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي التي تسيطر عليها وذلك في إطار اتفاقيات إسطنبول.وأضافت: "في المقابل تم نقل عدد مماثل من أسرى الحرب من القوات المسلحة ".ولم يكشف أي من الجانبين عن عدد الأسرى الذين تم تسليمهم خلال عملية التبادل.وهذه هي أول مجموعة من أسرى الحرب يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من يونيو في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة. (العربية)