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عربي-دولي

موسكو تعلن انتهاء المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع كييف

Lebanon 24
09-06-2025 | 11:25
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ذكرت وكالات أنباء روسية، الاثنين، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل أسرى الحرب شملت شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.
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وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" بعودة أول مجموعة من أسرى الحرب الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي التي تسيطر عليها كييف وذلك في إطار اتفاقيات إسطنبول.

وأضافت: "في المقابل تم نقل عدد مماثل من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

ولم يكشف أي من الجانبين عن عدد الأسرى الذين تم تسليمهم خلال عملية التبادل.

وهذه هي أول مجموعة من أسرى الحرب يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من يونيو في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة. (العربية)
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