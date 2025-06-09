استعداد روسي لاستئناف الحوار مع واشنطن حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي

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أعلن أن مستعدة لاستئناف الحوار مع حول الاستقرار الاستراتيجي، لكن لا بد من بذل الجهود لاستعادة العلاقات على قاعدة المساواة.وقال في منتدى "المستقبل-2050": "هناك رغبة لدى إدارة في استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي. وحين تتماشى الأسس والمقومات الأساسية لعلاقاتنا مع مبادئ إجراء مفاوضات متكافئة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، سنكون مستعدين لاستئناف هذه المفاوضات. في الوقت الحالي، لا بد من بذل جهود إضافية في هذا الصدد".وأشار إلى أن الدبلوماسية ضرورية لمنع سباق التسلح، وخاصة ، من الخروج عن السيطرة إلى مستوى "قد يحدث فيه أمر لا يمكن إصلاحه".وتابع الروسي: "وبشكل خاص في ظل وجود خطر جسيم، ألا وهو . ومن يدري ما سيقرره بنفسه عندما يفهم كيفية حكم بلد ما؟ والكثيرون يعملون على ذلك الآن". (روسيا اليوم)