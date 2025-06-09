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عربي-دولي
استعداد روسي لاستئناف الحوار مع واشنطن حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي
Lebanon 24
09-06-2025
|
12:33
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أعلن
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
أن
روسيا
مستعدة لاستئناف الحوار مع
الولايات المتحدة
حول الاستقرار الاستراتيجي، لكن لا بد من بذل الجهود لاستعادة العلاقات على قاعدة المساواة.
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وقال
لافروف
في منتدى "المستقبل-2050": "هناك رغبة لدى إدارة
ترامب
في استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي. وحين تتماشى الأسس والمقومات الأساسية لعلاقاتنا مع مبادئ إجراء مفاوضات متكافئة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، سنكون مستعدين لاستئناف هذه المفاوضات. في الوقت الحالي، لا بد من بذل جهود إضافية في هذا الصدد".
وأشار إلى أن الدبلوماسية ضرورية لمنع سباق التسلح، وخاصة
النووي
، من الخروج عن السيطرة إلى مستوى "قد يحدث فيه أمر لا يمكن إصلاحه".
وتابع
وزير الخارجية
الروسي: "وبشكل خاص في ظل وجود خطر جسيم، ألا وهو
الذكاء الاصطناعي
. ومن يدري ما سيقرره بنفسه عندما يفهم كيفية حكم بلد ما؟ والكثيرون يعملون على ذلك الآن". (روسيا اليوم)
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