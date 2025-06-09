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عربي-دولي
بعد اختطاف إسرائيل سفينة "مادلين".. هذا ما أعلنه "حزب الله"
Lebanon 24
09-06-2025
|
13:04
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أصدر "
حزب الله
"، مساء اليوم الإثنين، بياناً، دان فيه بشدة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الإسرائيليّ بالاستيلاء على السفينة "مادلين" في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى
قطاع غزة
المحاصر.
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واعتبر الحزب أنّ ما حصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، مؤكداً أن "إقدام العدو
على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها".
وإذ عبّر "حزب الله" عن تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة، فإنه دعا
المجتمع الدولي
والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة
إسرائيل
على عدوانها المتواصل وإجبارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفك الحصار عنها.
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