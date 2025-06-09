Advertisement

عربي-دولي

بعد اختطاف إسرائيل سفينة "مادلين".. هذا ما أعلنه "حزب الله"

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1372679-638850964271444169.jpg
Doc-P-1372679-638850964271444169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، بياناً، دان فيه بشدة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الإسرائيليّ بالاستيلاء على السفينة "مادلين" في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى قطاع غزة المحاصر.
Advertisement
واعتبر الحزب أنّ ما حصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، مؤكداً أن "إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها".
 
وإذ عبّر "حزب الله" عن تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة، فإنه دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة إسرائيل على عدوانها المتواصل وإجبارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفك الحصار عنها.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماكرون يطالب بالإفراج عن فرنسيين احتجزتهم إسرائيل مع طاقم سفينة "مادلين"
lebanon 24
09/06/2025 23:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا أهانت إسرائيل النشطاء على متن سفينة "مادلين"
lebanon 24
09/06/2025 23:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تلوّح بمنع سفينة "مادلين" من الوصول إلى غزة: نحن مستعدون لاعتقالكم
lebanon 24
09/06/2025 23:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: اعتراض سفينة "مادلين" يُعدّ انتهاكا صارخاً للقانون الدوليّ
lebanon 24
09/06/2025 23:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:36 | 2025-06-09
16:25 | 2025-06-09
15:54 | 2025-06-09
15:49 | 2025-06-09
15:45 | 2025-06-09
15:32 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24