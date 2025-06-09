بعد اختطاف إسرائيل سفينة "مادلين".. هذا ما أعلنه "حزب الله"

أصدر " "، مساء اليوم الإثنين، بياناً، دان فيه بشدة جريمة القرصنة التي ارتكبها العدو الإسرائيليّ بالاستيلاء على السفينة "مادلين" في المياه الدولية واعتقاله للناشطين الدوليين، ومنعه من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية المحملة على متنها إلى المحاصر.

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واعتبر الحزب أنّ ما حصل يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، مؤكداً أن "إقدام العدو على اعتراض السفينة واحتجاز طاقمها المدني ومن على متنها من متضامنين أحرار، يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها هذا الكيان المؤقت، وعجزه عن كسر إرادة أهل غزة ومقاومتها".

وإذ عبّر "حزب الله" عن تضامنه الكامل مع الأحرار الشجعان على متن السفينة، فإنه دعا والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى إدانة هذه الجريمة الموصوفة، والتحرك العاجل والفوري لضمان الإفراج عن المختطفين، ومحاسبة على عدوانها المتواصل وإجبارها على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفك الحصار عنها.