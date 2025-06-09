ترامب يدافع عن قراره: لوس أنجلوس كانت ستمحى تماما

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، الإثنين، إن قرار إرسال للتعامل مع العنف والشغب والتحريض في "عظيم".وذكر ، في تغريدة على منصة "تروث سوشيال": "لقد اتخذنا قرارا عظيما بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرَّضة في كاليفورنيا".وأضاف: "لو لم نفعل ذلك، لكانت قد مُحيت تماما".وتابع: "كان ينبغي على "الحاكم" ، و"العمدة" ، غير الكفؤين، أن يقولا: "شكرا لك، أيها ، أنت رائع حقا. ما كنا لنكون شيئا بدونك ".وأكمل ترامب: "بدلا من ذلك، اختارا الكذب على شعب كاليفورنيا وأميركا بالقول إننا لسنا بحاجة إليهم، وأن هذه "احتجاجات سلمية".وأوضح الرئيس الأميركي: "نظرة واحدة على صور ومقاطع فيديو العنف والدمار تُخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته".وختم بالقول: "سنبذل دائما ما يلزم للحفاظ على سلامة مواطنينا، حتى نتمكن معا من جعل أميركا عظيمة مرة أخرى!" (سكاي نيوز)