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عربي-دولي

ترامب يدافع عن قراره: لوس أنجلوس كانت ستمحى تماما

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:04
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن قرار إرسال الحرس الوطني للتعامل مع العنف والشغب والتحريض في كاليفورنيا "عظيم".
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وذكر ترامب، في تغريدة على منصة "تروث سوشيال": "لقد اتخذنا قرارا عظيما بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرَّضة في كاليفورنيا".

وأضاف: "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد مُحيت تماما".

وتابع: "كان ينبغي على "الحاكم" غافين نيوسوم، و"العمدة" كارين باس، غير الكفؤين، أن يقولا: "شكرا لك، أيها الرئيس ترامب، أنت رائع حقا. ما كنا لنكون شيئا بدونك يا سيدي".

وأكمل ترامب: "بدلا من ذلك، اختارا الكذب على شعب كاليفورنيا وأميركا بالقول إننا لسنا بحاجة إليهم، وأن هذه "احتجاجات سلمية".

وأوضح الرئيس الأميركي: "نظرة واحدة على صور ومقاطع فيديو العنف والدمار تُخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته".

وختم بالقول: "سنبذل دائما ما يلزم للحفاظ على سلامة مواطنينا، حتى نتمكن معا من جعل أميركا عظيمة مرة أخرى!" (سكاي نيوز)
 
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