"أبو شباب" تطلق مبادرة "إدارة شعبية" شرق رفح

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نقلت هيئة البث ، اليوم الإثنين، عن مجموعة "أبو شباب" دعوتها سكان شرق إلى المشاركة في أول "إدارة شعبية" في .وقالت مجموعة "أبو شباب"، في بيان، إن الدعوة تأتي "في ظل الفوضى والانهيار وغياب العدالة وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا شرق رفح".وأضافت أن المجموعة بقيادة ياسر أبو شباب ستبدأ "بتأسيس لجان إدارية ومجتمعية في مختلف مناطقنا لتكون يدا منظمة خادمة راعية لكرامة الناس".وتابعت: "وعليه، نفتح باب التطوع لكافة أبناء شعبنا من أصحاب الخبرة، المهارة، التخصص والعزيمة".وأوضح البيان أن "التطوع يشمل: لجان إغاثة ومساعدة، غرف طوارئ ميدانية، لجان تعليمية وتربوية للأطفال، وحدات إعلام ورصد وفضح الانتهاكات، تنسيق مساعدات دولية، حراسات شعبية وتنظيم مدني، دعم فني وإلكتروني للبنية التحتية المجتمعية".وأكدت أيضا أن "الفرصة مفتوحة أمام: الخريجين، الطلبة الجامعيين، المتقاعدين، أصحاب الخبرة، الشباب والشابات الجادين".وختمت بالقول: "تعال وكن جزءًا من أول إدارة شعبية حقيقية تقف مع الناس وتحميهم من الفوضى وتبني مستقبلا مشرفا".