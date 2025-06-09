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عربي-دولي
ترامب يعلن استعداده لرفع مجموعة واسعة من العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
09-06-2025
|
13:30
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يستعد الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من
العقوبات
المفروضة على
سوريا
.
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ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار
ترامب
المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23
مايو
، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية
سورية
، مثل
البنك المركزي
، وشركة
النفط
المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية
السورية
.
كما كشفت
وزارة الخارجية
عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان
الجمهوري
والديمقراطي بهدف عزل
نظام بشار الأسد
السابق وداعميه. (سكاي نيوز)
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