ترامب يعلن استعداده لرفع مجموعة واسعة من العقوبات عن سوريا

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يستعد الرئيس الأميركي، ، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من المفروضة على .ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 ، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية ، مثل ، وشركة المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية .كما كشفت عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان والديمقراطي بهدف عزل السابق وداعميه. (سكاي نيوز)