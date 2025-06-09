زفاف نجل نتنياهو الأسبوع المقبل... والحكومة خارج قائمة المدعوّين

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الزفاف، الذي تأجل من موعده الأصلي في تشرين الثاني 2024 بسبب التوترات الأمنية والهجوم ، سيكون – على ما يبدو – خالياً تماماً من السياسيين.و تبيّن أن لا أحد من نواب أو الوزراء من أو باقي أحزاب الائتلاف تلقى دعوة لحضور الزفاف.لم يتلقَ أحد من السياسيين دعوة، من أعضاء كنيست مغمورين إلى وزراء بارزين ورؤساء أحزاب.