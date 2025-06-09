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عربي-دولي

زفاف نجل نتنياهو الأسبوع المقبل... والحكومة خارج قائمة المدعوّين

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:18
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يستعد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للزواج من خطيبته عمّيت يردني يوم الإثنين المقبل، في 16 حزيران، وذلك في "مزرعة رونيت" بمنطقة الشارون شمالي تل أبيب، بحضور أكثر من ألف مدعو.
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ومن المقرر أن يُقام الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل أجهزة كشف معادن، تفتيش دقيق، وإغلاق بعض الشوارع المحيطة بموقع الحفل.

الزفاف، الذي تأجل من موعده الأصلي في تشرين الثاني 2024 بسبب التوترات الأمنية والهجوم الإيراني، سيكون – على ما يبدو – خالياً تماماً من السياسيين.

و تبيّن أن لا أحد من نواب الكنيست أو الوزراء من حزب الليكود أو باقي أحزاب الائتلاف تلقى دعوة لحضور الزفاف.

لم يتلقَ أحد من السياسيين دعوة، من أعضاء كنيست مغمورين إلى وزراء بارزين ورؤساء أحزاب.

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