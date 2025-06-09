المجال الجوي لمطار بن غوريون أغلق.. صاروخ يمني يُربك إسرائيل!

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وأضاف الإعلام الاسرائيلية أن السلطات إغلاق المجال الجوي في بعد رصد إطلاق الصاروخ.وأفادت المصادر المحلية بأن الصاروخ الذي أطلق باتجاه إسرائيل سقط في طريقه، وأن أجهزة الإنذار لن تُفعّل.