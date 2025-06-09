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المجال الجوي لمطار بن غوريون أغلق.. صاروخ يمني يُربك إسرائيل!

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:18
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الاثنين، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
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وأضاف الإعلام الاسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون بعد رصد إطلاق الصاروخ.

وأفادت المصادر المحلية بأن الصاروخ الذي أطلق باتجاه إسرائيل سقط في طريقه، وأن أجهزة الإنذار لن تُفعّل.
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