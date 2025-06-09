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عربي-دولي
اتصال مطوّل بين ترامب ونتنياهو لبحث الملفين الإيراني والفلسطيني
Lebanon 24
09-06-2025
|
15:01
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الاثنين بين
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تركزت حول الملف
النووي
الإيراني
والحرب في غزة.
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وأفادت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" بأن المحادثة بين الاثنين، والتي استمرت نحو 40 دقيقة، "تناولت القضية
الإيرانية
في ظل المحادثات الجارية بين
طهران
وواشنطن بشأن اتفاق نووي جديد".
كذلك تطرقت المكالمة إلى قضية الأسرى المحتجزين في غزة "في وقت وصلت فيه المفاوضات بشأن التوصل إلى الصفقة إلى طريق مسدود"، وفق الصحيفة
الإسرائيلية
.
(العربية)
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