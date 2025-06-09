اتصال مطوّل بين ترامب ونتنياهو لبحث الملفين الإيراني والفلسطيني

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الاثنين بين والرئيس الأميركي تركزت حول الملف والحرب في غزة.وأفادت صحيفة " " بأن المحادثة بين الاثنين، والتي استمرت نحو 40 دقيقة، "تناولت القضية في ظل المحادثات الجارية بين وواشنطن بشأن اتفاق نووي جديد".كذلك تطرقت المكالمة إلى قضية الأسرى المحتجزين في غزة "في وقت وصلت فيه المفاوضات بشأن التوصل إلى الصفقة إلى طريق مسدود"، وفق الصحيفة .(العربية)