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عربي-دولي
آخر مستجدات قضية سفينة "مادلين".. إسرائيل تتخذ قرار "الترحيل"!
Lebanon 24
09-06-2025
|
15:31
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وصلت السفينة "مادلين"، مساء اليوم الإثنين، إلى ميناء أشدود
الإسرائيلي
بهدف ترحيلها، وذلك بعدما اعترضتها
إسرائيل
فجراً أثناء محاولتها الوصول إلى
قطاع غزة
.
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والسفينة تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطاً مؤيداً للقضية
الفلسطينية
، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
واعترضت السلطات
الإسرائيلية
السفينة التي كانت متجهة إلى غزة تضامناً مع أهالي القطاع المحاصرين وغيرت مسارها ليل الأحد - الاثنين إلى أحد موانئها على أن يعود الناشطون ومن بينهم السويدية غريتا تونبرغ إلى بلدانهم.
وقالت
وزارة الخارجية
الإسرائيلية في بيان إن السفينة الشراعية "تتجه بأمان إلى سواحل إسرائيل ومن المقرر أن يعود الركاب إلى بلدانهم".
ونشرت الوزارة مشاهد تظهر توزيع الطعام والمياه على الناشطين الذين ارتدوا سترات النجاة.
وأبحر الناشطون وهم 12 فرنسياً وألمانياً وبرازيلياً وتركياً وسويدياً وإسبانياً وهولندياً في الأول من حزيران من
إيطاليا
بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة الذي يعاني وضعاً إنسانياً كارثياً بعد عشرين شهراً على اندلاع الحرب فيه.
وبعد توقفها في مصر، اقتربت السفينة من غزة رغم تحذيرات إسرائيل التي أصدرت الأوامر لجيشها بمنعها من الوصول إلى القطاع.
وخلال الليل، أعلن تحالف أسطول الحرية المنظم للرحلة أن الجيش الإسرائيلي اعترض المركب.
وفي منشور له عبر تطبيق "تلغرام"، قال التحالف إنَّ "الاتصال انقطع مع السفينة مادلين"، وأضاف: "الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة، وجرى اختطاف طاقم السفينة".
وإلى جانب الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، تشارك في الرحلة النائبة الأوروبية
الفرنسية
- الفلسطينية ريما حسن وهي من أوساط اليسار.
وندد تحالف أسطول الحرية بـ"انتهاك واضح للقوانين الدولية" مؤكداً أن الاعتراض تم في المياه الدولية، لكن إسرائيل لم تحدد مكان تنفيذ عملية الاختطاف.
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