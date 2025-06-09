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عربي-دولي

عن أعمال الشغب "العنيفة والمُحرَّضة" في كاليفورنيا... ماذا قال ترامب؟

Lebanon 24
09-06-2025 | 15:32
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اتخذ قرارًا صحيحًا بإرسال الحرس الوطني للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرَّضة في كاليفورنيا.
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وكتب ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "لو لم نفعل ذلك، لكانت لوس أنجلوس قد محيت تماما".

وتابع قائلا: "كان ينبغي على الحاكم غافين نيوسوم، والعمدة كارين باس، غير الكفؤين، أن يقولا: "شكرا لك، أيها الرئيس ترامب.. أنت رائع حقا.. ما كنا لنكون شيئا بدونك يا سيدي".

وأردف قائلا: "بدلا من ذلك، اختارا الكذب على شعب كاليفورنيا وأمريكا بالقول إننا لسنا بحاجة إليهم وأن هذه الاحتجاجات سلمية".

وذكر في تدوينته: "إن مجرد إلقاء نظرة واحدة على الصور ومقاطع الفيديو حول العنف والدمار سيخبرك بكل ما عليك معرفته".

وشدد على أنهم سيفعلون دائما ما هو مطلوب للحفاظ على سلامة المواطنين وحتى يتمكنوا معا من "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
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