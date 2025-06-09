عن أعمال الشغب "العنيفة والمُحرَّضة" في كاليفورنيا... ماذا قال ترامب؟

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أكد الرئيس الأميركي أنه اتخذ قرارًا صحيحًا بإرسال للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة والمُحرَّضة في .وكتب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "لو لم نفعل ذلك، لكانت قد محيت تماما".وتابع قائلا: "كان ينبغي على الحاكم ، والعمدة ، غير الكفؤين، أن يقولا: "شكرا لك، أيها .. أنت رائع حقا.. ما كنا لنكون شيئا بدونك ".وأردف قائلا: "بدلا من ذلك، اختارا الكذب على شعب كاليفورنيا وأمريكا بالقول إننا لسنا بحاجة إليهم وأن هذه الاحتجاجات سلمية".وذكر في تدوينته: "إن مجرد إلقاء نظرة واحدة على الصور ومقاطع الفيديو حول العنف والدمار سيخبرك بكل ما عليك معرفته".وشدد على أنهم سيفعلون دائما ما هو مطلوب للحفاظ على سلامة المواطنين وحتى يتمكنوا معا من "جعل عظيمة مرة أخرى".