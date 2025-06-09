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من الجيش الإسرائيلي... تحذير عاجل إلى الحوثيين (صورة)

Lebanon 24
09-06-2025 | 15:49
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الإثنين، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي

ميناء رأس عيسى

ميناء الحديدة

ميناء الصليف


أمامكم تحذير هام وعاجل".


أضاف: "نظرًا لقيام النظام الحوثي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة اخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".

وختم: "اخلاء الموانئ سيحافظ على سلامتكم".

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