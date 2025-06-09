من الجيش الإسرائيلي... تحذير عاجل إلى الحوثيين (صورة)

#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي

⭕️ميناء رأس عيسى

⭕️ميناء الحديدة

⭕️ميناء الصليف



🔴أمامكم تحذير هام وعاجل🔴



نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ… pic.twitter.com/8Yjo0HA4Dt — (@AvichayAdraee) June 9, 2025 Advertisement

كتب المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الإثنين، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظامميناء رأسميناء الحديدةميناءأمامكم تحذير هام وعاجل".أضاف: "نظرًا لقيام النظام الحوثي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة اخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".وختم: "اخلاء الموانئ سيحافظ على سلامتكم".