مسؤول أميركي رفيع يُبدي تعاطفه مع معاناة أطفال غزة

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عبّر الأميركي جيه دي فانس عن حزنه العميق لمعاناة المدنيين، خاصة الأطفال، في ظل الحرب المستمرة في .خلال مقابلة على بودكاست مع الكوميدي ثيو فون، علّق فانس على ما وصفه الأخير بمشاهد «مروّعة» من غزة قائلاً: «أرى هذه الفيديوهات والصور، وهي مفجعة بحق»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».ونفى أن تكون ترتكب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني. وأوضح فانس أن الإدارة الأميركية تسعى لحل مشكلتين في آن واحد: من جهة، هناك مدنيون فلسطينيون أبرياء، بالإضافة إلى رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة «حماس»، ومن جهة أخرى، تواجه إسرائيل هجمات من تنظيم «إرهابي»، بحسب فانس. وقال: «يحاول البعض نسيان أن ما أشعل هذه الحرب هو هجوم إرهابي دموي قُتل فيه عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين».وأضاف فانس أن إدارة ترمب تعمل على التوصل إلى حل يضمن أمن إسرائيل ويمنع «حماس» من شن هجمات مستقبلاً، مع إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين وسط النزاع. لكنه لم يشر إلى أي مسار سياسي لحل جذري للصراع – الفلسطيني.وانتقد فانس الخطاب المتطرف على جانبي الأميركي، قائلاً: «ما لا يعجبني في الجدل الإسرائيلي الفلسطيني برمته هو أنه يُسيء إلى إنسانيتنا قليلاً. فقد رأيتُ أناساً، معظمهم من اليسار، يتجاهلون تماماً مقتل جميع هؤلاء الإسرائيليين الأبرياء في هذا الهجوم الإرهابي. وهناك أيضاً بعض الأشخاص، غالباً من اليمين، يتجاهلون تماماً وجود أطفال متورطين في هذا العنف».رداً على وصف ثيو فون لما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية، قال فانس: «لا أعتقد أن إسرائيل تحاول عمداً قتل كل الفلسطينيين. أظن أنهم تعرضوا لهجوم وهم الآن يسعون للقضاء على تنظيم إرهابي. والحرب جحيم».وأكد فانس الإدارة الأميركية بالسعي لإنهاء النزاع وتأمين المساعدات، منتقداً في الوقت نفسه بعض الشخصيات الجمهورية المؤيدة لإسرائيل التي تهاجم المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بزعم أنه «ليس مؤيداً لإسرائيل بما فيه الكفاية».وانتقد فانس أيضاً الأميركي السابق لإرسالها مساعدات عسكرية لأوكرانيا من دون السعي الجدي لحل للنزاعات، مؤكداً: «إذا كانت أموال دافعي الضرائب تُستخدم، فيجب أن تساهم في الحل، لا في تعقيد الأزمات». (الشرق الأوسط)