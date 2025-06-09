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حاكم كاليفورنيا يصف ترمب بالديكتاتور

Lebanon 24
09-06-2025 | 18:59
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ندّد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، الإثنين، بشدّة بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب نشرعناصر من سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في لوس أنجلوس للتصدّي للاحتجاجات الجارية في المدينة.
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واعتبر أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقّق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي".
وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأميركية خدموا بشرف عبر حروب متعدّدة دفاعا عن الديمقراطية. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأميركا".
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