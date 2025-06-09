حاكم كاليفورنيا يصف ترمب بالديكتاتور

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ندّد حاكم ولاية غافين نيوسوم، الإثنين، بشدّة بقرار نشرعناصر من سلاح الأميركية "المارينز" في للتصدّي للاحتجاجات الجارية في المدينة.واعتبر أن نشر "المارينز" في لوس أنجلوس يحقّق "الخيال المضطرب لرئيس ديكتاتوي".وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس أن "مشاة البحرية الأميركية خدموا بشرف عبر حروب متعدّدة دفاعا عن . لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. هذا سلوك مناهض لأميركا".