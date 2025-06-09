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عربي-دولي

هكذا علّق ماسك على تصريحات لترامب عنه

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:14
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علّق الملياردير إيلون ماسك بوضع رمز القلب على منشور في "إكس" نقل تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمنى فيها "كل الخير" للرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبايس إكس".
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وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن ماسك، حيث أكد أنه كانت تجمعهما "علاقة مميزة سابقاً"، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين عن تقرير لـ"نيويورك تايمز" اتهم مالك منصة "إكس" بتعاطي المخدرات. (العربية) 
 
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