هكذا علّق ماسك على تصريحات لترامب عنه

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علّق الملياردير بوضع رمز القلب على منشور في "إكس" نقل تصريحات للرئيس الأميركي ، تمنى فيها "كل الخير" للرئيس التنفيذي لشركتي " " و"سبايس إكس".وجاءت تصريحات في سياق حديثه عن ، حيث أكد أنه كانت تجمعهما "علاقة مميزة سابقاً"، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحافيين عن تقرير لـ" تايمز" اتهم مالك منصة "إكس" بتعاطي المخدرات. (العربية)