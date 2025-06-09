تل أبيب: ترامب أبلغنا بتقديم أميركا عرضا معقولا لإيران

Advertisement

أكدت أن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس وزرائها أمس الإثنين أن قدّمت "عرضا معقولا" لطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج .وقال مكتب في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع هذا المساء" وقد أبلغه الرئيس الأميركي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".وكان الرئيس ترامب، قد صرّح أمس الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".ووفق موقع "أكسيوس" فإن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران ستعقد إما يوم الجمعة في أوسلو أو يوم الأحد في مسقط.من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إنه من المتوقع إجراء الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع في سلطنة عُمان يوم الأحد.وهدّدت إيران يوم الإثنين بالردّ بقوة في حال شنّت إسرائيل هجوما على منشآتها النووية.وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بثته الإذاعة الرسمية، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف "المنشآت النووية السرية" إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري.وحسبما ذكر البيان فإن تحديد مواقع الأهداف تم عبر عملية استخباراتية.(سكاي نيوز)