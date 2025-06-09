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عربي-دولي

تل أبيب: ترامب أبلغنا بتقديم أميركا عرضا معقولا لإيران

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:29
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أكدت إسرائيل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمس الإثنين أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وقد أبلغه الرئيس الأميركي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس ترامب، قد صرّح أمس الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

ووفق موقع "أكسيوس" فإن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين أميركا وإيران ستعقد إما يوم الجمعة في أوسلو أو يوم الأحد في مسقط.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه من المتوقع إجراء الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان يوم الأحد.

وهدّدت إيران يوم الإثنين بالردّ بقوة في حال شنّت إسرائيل هجوما على منشآتها النووية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بثته الإذاعة الرسمية، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف "المنشآت النووية السرية" في إسرائيل إذا حدث مثل هذا التصعيد العسكري.

وحسبما ذكر البيان فإن تحديد مواقع الأهداف الإسرائيلية تم عبر عملية استخباراتية.(سكاي نيوز)
 
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