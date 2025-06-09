رداً على عمليات أوكرانيا الأخيرة.. هجوم روسي كبير بطائرات مسيّرة يستهدف كييف وأوديسا

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أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء ان شنت هجوما كبيرا آخر بطائرات مسيرة على ، حيث ضربت وألحقت أضرارا بمستشفى في أوديسا بجنوب البلاد.وتأتي الهجمات في أعقاب أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا أمس الإثنين في إطار عمليات مكثفة قالت إنها إجراءات انتقامية على هجمات كييف الأخيرة داخل روسيا.وقال رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليغرام إنه تم استدعاء مسعفين إلى أربعة أحياء في كييف بعد منتصف ليل الثلاثاء، بما في ذلك حي بوديل التاريخي.وأضاف كليتشكو مخاطبا سكان كييف: "ابقوا في ملاجئكم! الهجوم الضخم على العاصمة مستمر"، مشيرا إلى احتراق مبنى.وأفاد الجيش الأوكراني بأن لا تزال مستمرة، وحثّ الناس على البحث عن ملاجئ، دون الحجم الكامل للهجوم.وسمع شهود من سلسلة من الانفجارات المدوية في جميع أنحاء المدينة.وفي أوديسا بجنوب أوكرانيا، قال أوليه كيبر، حاكم المنطقة في منشور على تيليغرام إن هجوما "هائلا" بطائرات مسيرة استهدف مبنى طبيا للطوارئ وقسما للولادة، بالإضافة إلى مبان سكنية.وذكرت مصادر أوكرانية أن قتيلا و4 جرحى على الأقل، سقطوا في الهجوم الجوي الروسي على أوديسا.(سكاي نيوز)