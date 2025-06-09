Advertisement

عربي-دولي

رداً على عمليات أوكرانيا الأخيرة.. هجوم روسي كبير بطائرات مسيّرة يستهدف كييف وأوديسا

Lebanon 24
09-06-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1372837-638851346099516879.jpg
Doc-P-1372837-638851346099516879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء ان روسيا شنت هجوما كبيرا آخر بطائرات مسيرة على أوكرانيا، حيث ضربت كييف وألحقت أضرارا بمستشفى في أوديسا بجنوب البلاد.
Advertisement

وتأتي الهجمات في أعقاب أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوكرانيا أمس الإثنين في إطار عمليات مكثفة قالت موسكو إنها إجراءات انتقامية على هجمات كييف الأخيرة داخل روسيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليغرام إنه تم استدعاء مسعفين إلى أربعة أحياء في كييف بعد منتصف ليل الثلاثاء، بما في ذلك حي بوديل التاريخي.

وأضاف كليتشكو مخاطبا سكان كييف: "ابقوا في ملاجئكم! الهجوم الضخم على العاصمة مستمر"، مشيرا إلى احتراق مبنى.

وأفاد الجيش الأوكراني بأن الغارات لا تزال مستمرة، وحثّ الناس على البحث عن ملاجئ، دون الكشف عن الحجم الكامل للهجوم.

وسمع شهود من رويترز سلسلة من الانفجارات المدوية في جميع أنحاء المدينة.

وفي أوديسا بجنوب أوكرانيا، قال أوليه كيبر، حاكم المنطقة في منشور على تيليغرام إن هجوما "هائلا" بطائرات مسيرة استهدف مبنى طبيا للطوارئ وقسما للولادة، بالإضافة إلى مبان سكنية.

وذكرت مصادر أوكرانية أن قتيلا و4 جرحى على الأقل، سقطوا في الهجوم الجوي الروسي على أوديسا.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
شركة السكك الحديدية الأوكرانية: هجوم بطائرة مسيّرة روسية يصيب قطار شحن مدني في أوكرانيا
lebanon 24
10/06/2025 11:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف: روسيا أطلقت 355 مسيرة و9 صواريخ في هجوم على أوكرانيا ليلا
lebanon 24
10/06/2025 11:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: إصابات جراء حرائق اندلعت بعد هجوم روسي بالمسيّرات على كييف
lebanon 24
10/06/2025 11:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أوكراني: إصابات جراء حرائق اندلعت بعد هجوم روسي بالمسيرات على كييف
lebanon 24
10/06/2025 11:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:41 | 2025-06-10
04:12 | 2025-06-10
04:12 | 2025-06-10
04:04 | 2025-06-10
04:04 | 2025-06-10
03:30 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24