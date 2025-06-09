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عربي-دولي
وزير الصحة الأميركية يُقيل جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات
Lebanon 24
09-06-2025
|
23:41
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قام
وزير الصحة
الأميركي،
روبرت كينيدي
، بإقالة جميع أعضاء
اللجنة العلمية
التي تقدم المشورة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن كيفية استخدام اللقاحات، وتعهد باستبدالهم بأعضاء من اختياره الخاص.
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وقال كينيدي في بيان: "اليوم، نُعطي الأولوية لاستعادة ثقة الجمهور على أي أجندة مؤيدة أو معارضة للقاحات. يجب أن يعلم الجمهور أن توصيات وكالاتنا الصحية تستند إلى علم محايد وتُقيَّم من خلال عملية شفافة وخالية من تضارب المصالح". (العربية)
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