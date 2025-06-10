تضارب في موعد المفاوضات المُرتقبة بين أميركا وإيران

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عمت حالة من التضارب حول موعد الجولة السادسة من المفاوضات المرتقبة بين الوفد برئاسة عباس عراقجي، والأميركي الذي يترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، حول برنامج .أعلن الرئيس الأميركي ترمب مساء أمس الاثنين أن وإيران ستعقدان يوم الخميس المقبل محادثات جديدة ، في حين أشار مصدر قريب من الملف إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح يوم الجمعة أو السبت.بدوره المتحدث باسم الخارجية ، إسماعيل بقائي أن الجولة السادسة ستعقد الأحد المقبل في مسقط.كما أضاف بقائي أن ستقدم قريبا مقترحاً إلى الجانب الأميركي، عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه، واصفا إياه بالمقترح المعقول والمنطقي والمتوازن.وهي تقريبا الأوصاف ذاتها التي استخدمها للتسويق لمقترحه سابقا، وكررها أمس الاثنين حين تحدث مع ، ، في مكالمة دامت أربعين دقيقة.وكان البلدان أجريا 5 جولات تفاوض منذ 12 نيسان الماضي، سعياً إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي تخلى عنه ترامب في ولايته الرئاسية الأولى.التخصيب العقدة الأبرزفيما شكلت مسألة تخصيب اليورانيوم العقدة الأبرز. إذ أصرت حقّها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. في حين اعتبرت الأميركي أن التخصيب "خط أحمر".وكانت طهران أوضحت الأسبوع الماضي أن المقترح الأميركي الذي تسلمته عبر عمان يحتوي على "الكثير من الالتباسات".(العربية)