تضارب في موعد المفاوضات المُرتقبة بين أميركا وإيران

عمت حالة من التضارب حول موعد الجولة السادسة من المفاوضات المرتقبة بين الوفد الإيراني
برئاسة وزير الخارجية
عباس عراقجي، والأميركي الذي يترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، حول برنامج إيران النووي
.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد
ترمب مساء أمس الاثنين أن الولايات المتحدة
وإيران ستعقدان يوم الخميس المقبل محادثات جديدة ، في حين أشار مصدر قريب من الملف إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح يوم الجمعة أو السبت.
بدوره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
، إسماعيل بقائي أن الجولة السادسة ستعقد الأحد المقبل في مسقط.
كما أضاف بقائي أن طهران
ستقدم قريبا مقترحاً إلى الجانب الأميركي، عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه، واصفا إياه بالمقترح المعقول والمنطقي والمتوازن.
وهي تقريبا الأوصاف ذاتها التي استخدمها ترامب
للتسويق لمقترحه سابقا، وكررها أمس الاثنين حين تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
، بنيامين نتنياهو
، في مكالمة دامت أربعين دقيقة.
وكان البلدان أجريا 5 جولات تفاوض منذ 12 نيسان الماضي، سعياً إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي تخلى عنه ترامب في ولايته الرئاسية الأولى.
التخصيب العقدة الأبرز
فيما شكلت مسألة تخصيب اليورانيوم العقدة الأبرز. إذ أصرت إيران على
حقّها بتخصيب اليورانيوم على أراضيها. في حين اعتبرت إدارة الرئيس
الأميركي أن التخصيب "خط أحمر".
وكانت طهران أوضحت الأسبوع الماضي أن المقترح الأميركي الذي تسلمته عبر عمان يحتوي على "الكثير من الالتباسات".(العربية)