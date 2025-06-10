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عربي-دولي

موقع أميركي: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:12
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نقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
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وفي التفاصيل قال الموقع، نقلا عن المسؤولين إن ترامب يعد أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تماشيا مع تعهده برفع كل العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا". (روسيا اليوم)

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