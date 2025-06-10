موقع أميركي: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا

نقل موقع " " عن مسؤولين أميركيين أن يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من المفروضة على .

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وفي التفاصيل قال الموقع، نقلا عن المسؤولين إن يعد أمرا تنفيذيا يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تماشيا مع تعهده برفع كل العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أكثر من عقد من .



ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا". (روسيا اليوم)