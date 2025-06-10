إيران ترفع سقف التهديد: بنك الأهداف الإسرائيلية أصبح على طاولة قواتنا المسلحة

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نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن بيان لمجلس القول إن أصبح على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، بعد الحصول على كم هائل من الوثائق النووية الخاصة بتل أبيب.وأضاف المجلس أن الحصول على هذه الوثائق يتيح لطهران الرد الفوري على أي اعتداء إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، باستهداف المنشآت النووية السرية الإسرائيلية.وشدد على أن سترد بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية "بشكل دقيق ومتناسق" مع نوع الاعتداء.