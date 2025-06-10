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عربي-دولي

إيران ترفع سقف التهديد: بنك الأهداف الإسرائيلية أصبح على طاولة قواتنا المسلحة

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:19
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نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن بيان لمجلس الأمن القومي القول إن بنك الأهداف الإسرائيلية أصبح على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، بعد الحصول على كم هائل من الوثائق النووية الخاصة بتل أبيب.
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وأضاف المجلس أن الحصول على هذه الوثائق يتيح لطهران الرد الفوري على أي اعتداء إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، باستهداف المنشآت النووية السرية الإسرائيلية.

وشدد مجلس الأمن القومي الإيراني على أن طهران سترد بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية "بشكل دقيق ومتناسق" مع نوع الاعتداء.
 
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