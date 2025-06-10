حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب هذا ما نشره

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نشر حاكم ، على حسابه في منصة إكس، الإثنين، صوراً لجنود الذين نشرهم الرئيس الأميركي ، وهم نائمون على الأرض، وقال: "إذا كان هناك أحد يُعامل جنودنا بقلة احترام فهو أنتَ".وقال : "أرسلتم جنودكم إلى هنا بلا وقود، ولا طعام، ولا ماء، ولا مكان للنوم. الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة، بل باستغلال غرور رئيس خطير، هذا تهور لا طائل منه ولا يحترم جنودنا".