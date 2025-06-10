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عربي-دولي

حاكم كاليفورنيا يهاجم ترامب هذا ما نشره

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:47
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نشر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، على حسابه في منصة إكس، الإثنين، صوراً لجنود الحرس الوطني الذين نشرهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهم نائمون على الأرض، وقال: "إذا كان هناك أحد يُعامل جنودنا بقلة احترام فهو أنتَ".
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وقال نيوسوم: "أرسلتم جنودكم إلى هنا بلا وقود، ولا طعام، ولا ماء، ولا مكان للنوم. الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة، بل باستغلال غرور رئيس خطير، هذا تهور لا طائل منه ولا يحترم جنودنا".
وأضاف: "لقد خدم مشاة البحرية الأميركية بشرف عبر حروب متعددة دفاعاً عن الديمقراطية. إنهم أبطال. لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأميركية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق حلم رئيس ديكتاتوري".
 
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