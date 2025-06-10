سوريا أمام معضلة جديدة.. السعودية أم تركيا؟

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ذكر موقع "Foundation for Defense of Democracies" الأميركي أنه "في 14 أيار، وقف الرئيس الأميركي مبتسماً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد ، على هامش زيارة ترامب إلى الرياض. وبعد اللقاء، أعلن الأخير أن سترفع العقوبات عن وستعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".بحسب الموقع، "يرى بعض المراقبين أن ترامب كان يعمل على خلق بيئة من شأنها تسهيل وصول المساعدات الضرورية وإعادة الإعمار. بالنسبة لآخرين، كان التطبيع مع الشرع تطورًا خطيرًا. فاعتدال الشرع أمر يجب اختباره، وليس قبوله كما هو. ورغم أن ولي العهد السعودي توسط في لقاء ترامب والشرع، إلا أن بعض المحللين اعتبروا اللقاء انتصاراً لتركيا، مؤكدين الرهان الذي وضعته أنقرة على الشرع وجماعته "هيئة تحرير الشام" منذ عام 2017. لكن إعلان شخص أو دولة ما منتصرة أو خاسرة في الجغرافيا السياسية ليس مفيداً. إن الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للسوريين وزعيمهم الجديد هي نوع البلد الذي يريدونه ومن هو الطرف الإقليمي الذي سيوصلهم إلى هناك؟"وتابع الموقع، "مع كل الضجة التي أحاطت بلقاء ترامب بالشرع، قد يبدو من غير المنطقي القول إن المسألة لا زالت مطروحة، لكن النضال من أجل سوريا قد بدأ للتو. تسعى عدة دول للتأثير على مسار سوريا، لكن دولتين فقط، تركيا والمملكة العربية ، هما العاملان الأهم. فالمنطقة العازلة التي أقامتها ، والتزامها بحماية الدروز، ومحادثات حكومة نتنياهو غير السرية مع القيادة الجديدة في دمشق، كلها عوامل مهمة، ولكن النفوذ لن يكون حاسماً في المسار المستقبلي لسوريا. وتشعر مصر والإمارات العربية المتحدة عموماً بالقلق إزاء النظام الجديد في سوريا، ولكنهما لم تسعيا إلى تشكيله أو تعطيله. من جانب ، يبدو أن البيت الأبيض في عهد ترامب راضٍ عن مساعدة سوريا برفع العقوبات، وتطبيع العلاقات، وإعلان البلاد "مفتوحة للأعمال"، وهي أمورٌ بالغة الأهمية، لكن يبدو أن الإدارة عازمةٌ بحكمة على تجنب الانخراط بشكل أعمق في العملية الانتقالية في سوريا".وأضاف الموقع، "تحتلف الأمور بالنسبة لتركيا والمملكة، فكلتاهما تمتلكان الموارد والمصالح والحوافز للتأثير على مسار سوريا في مرحلة ما بعد . إن بعض هذه المصالح مشتركة، مثل دفع للخروج من بلاد الشام، ولكن ربما يكون من قبيل التفاؤل المفرط أن نقول إن سوريا يمكن أن تكون مشروعاً سعودياً تركياً مشتركاً. في الواقع، وعلى الرغم من التقارب بين الرياض وأنقرة الذي يعود تاريخه إلى عام 2022، فإن انعدام الثقة لا يزال قائما. وفي الرياض، تثير طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان في أن يكون زعيماً للعالم الإسلامي استياء خادم الحرمين الشريفين، كما يشكل دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين مصدر قلق بالغ. ومن نواحٍ عديدة، تتحرك تركيا والمملكة العربية السعودية في اتجاهين متعاكسين، ولهذا السبب فإن الشرع والسوريين سيكونون في وضع أفضل تحت وصاية الرياض من نفوذ أنقرة".وبحسب الموقع، "من نواحٍ عديدة، تُعدّ المملكة العربية السعودية أكثر شمولاً بين البلدين. ففي حين أن السعودية تتجه نحو التحرر، فإن تركيا تنزلق نحو الاستبداد. وتُجري تركيا انتخابات دورية، وهو ما لا تفعله السعودية، لكن هذه الممارسة الديمقراطية أصبحت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد. لا يزال أمام السعوديين طريق طويل لتحقيق المساواة، لكن النساء في المملكة يتمتعن بحريات جديدة ويدخلن إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. في تركيا، قد يكون وضعهن أفضل نسبيًا، لكن المؤشرات تُثير القلق، فالنساء تواجه ضغوطًا متزايدة للخروج من سوق العمل والعمل كربات منزل. فبعد عقد من الزمان من التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، سحب أردوغان بلاده مما أصبح يعرف باتفاقية إسطنبول، مدعيا أنها تتناقض مع القيم الأسرية والاجتماعية التركية".وختم الموقع، "سوريا، بطبيعة الحال، بلدٌ متنوعٌ ومعقد، فبعض السوريين يرغبون في العيش في بيئةٍ أكثر محافظةً، بينما يرغب آخرون في العيش في بيئةٍ أكثر تعددية. إذا كان الشرع صادقاً في كلمته بشأن بناء سوريا جديدة تكون لجميع السوريين، فسوف يكون هو وشعبه في وضع أفضل مع السعوديين إلى جانبه بدلاً من ".