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عربي-دولي

بعد ضربة جوية روسية وصفت بالأعنف.. حرائق ضخمة ودخان كثيف يغطي سماء كييف

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:40
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أفادت مصادر محلية في كييف باندلاع حرائق ضخمة وارتفاع سحب دخان كثيف في سماء المدينة إثر ضربة جوية روسية الليلة الماضية، وصفوها بالأعنف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن المدينة شهدت الليلة الماضية هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف عدة مناطق في المدينة.
 
وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 315 طائرة هجومية مسيرة وسبعة صواريخ نحو العاصمة ليلا. وقالت عبر تطبيق تيليغرام: " الهجوم الروسي تركز بشكل أساسي على مدينة كييف!".

إلا أنها أكدت أن وحداتها دمرت أو حيّدت 284 طائرة مسيرة وكل الصواريخ. (روسيا اليوم / العربية) 
 
 
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