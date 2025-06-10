بعد ضربة جوية روسية وصفت بالأعنف.. حرائق ضخمة ودخان كثيف يغطي سماء كييف

أفادت مصادر محلية في باندلاع حرائق ضخمة وارتفاع سحب دخان كثيف في سماء المدينة إثر ضربة جوية روسية الليلة الماضية، وصفوها بالأعنف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في .

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وقال عمدة كييف إن المدينة شهدت الليلة الماضية هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف عدة مناطق في المدينة.

وأوضحت أن أطلقت 315 طائرة هجومية مسيرة وسبعة صواريخ نحو العاصمة ليلا. وقالت عبر تطبيق تيليغرام: " الهجوم الروسي تركز بشكل أساسي على مدينة كييف!".



إلا أنها أكدت أن وحداتها دمرت أو حيّدت 284 طائرة مسيرة وكل الصواريخ. (روسيا اليوم / العربية)