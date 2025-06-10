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عربي-دولي

بعد استهداف موانئ الحديدة.. كاتس يحذر الحوثي: ستواجهون حصارا شاملا إن لم تتوقف الهجمات

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:51
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عقب مهاجمة السفن الإسرائيلية ميناء الحديدة في اليمن، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحوثيين من "مواجهة حصار بحري وجوي ما لم يوقفوا هجماتهم على إسرائيل".
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وقال كاتس في بيان الثلاثاء على حسابه في إكس إن "يد إسرائيل الطويلة في الجو والبحر ستصل إلى أي مكان".

"رد قوي"
كما شدد على أن جماعة الحوثي "ستتلقى رداً قوياً إذا استمرت في إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية"، وتوعد بتوجيه المزيد من الضربات.

إلى ذلك، أشاد الوزير الإسرائيلي، بـ "سلاح البحرية لتنفيذه الهجوم الناجح" على الميناء اليمني.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أن سلاح البحرية قصف ميناء الحديدة، بعدما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بتعرّض الميناء لغارتين إسرائيليتين. وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي "هاجمت حاملات الصواريخ التابعة للبحرية الإسرائيلية أهدافا تابعة للحوثي ردّا على الاعتداءات العدوانية، التي ينفذها نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل".
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