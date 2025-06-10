بعد الهجوم الروسي على كييف.. زيلينسكي: لرد "ملموس" من الولايات المتحدة وأوروبا

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ودعا في بيان على تيليغرام اليوم الثلاثاء، إلى رد "ملموس" من وأوروبا على الهجمات الروسية. أكد الرئيس الأوكراني، فولدومير أن شنت واحدة من أكبر هجماتها الجوية على خلال الليل.ودعا في بيان على تيليغرام اليوم الثلاثاء، إلى رد "ملموس" من وأوروبا على الهجمات الروسية.

فيما أوضحت أن أطلقت 315 طائرة هجومية مسيرة وسبعة صواريخ نحو العاصمة ليلا. وقالت عبر تطبيق تيليجرام: " الهجوم الروسي تركز بشكل أساسي على مدينة كييف!".



إلا أنها أكدت أن وحداتها دمرت أو حيّدت 284 طائرة مسيرة وجميع الصواريخ.

في المقابل، أكدمسؤولون روس أن شنت هجمات بطائرات مسيرة ليلاً، مما أدى لتعليق مؤقت للرحلات الجوية في جميع المطارات التي تخدم موسكو وسان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في البلاد، دون أن تسجل أي أضرار. وأوضحت ، التي ذكرت فقط عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها وليس العدد الذي أطلقه الججانب الأوكراني، على منصة إكس أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من مئة طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.



كما أشارت إلى إسقاط فوق منطقة بريانسك التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، وثلاث طائرات فوقموسكو واثنتين فوق لينينجراد، التي تُعتبر سان بطرسبرج عاصمتها الإقليمية، وفق ما أفادت وكالة .