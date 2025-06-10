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عربي-دولي

قتلى في غارة جوية قرب إدلب

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:02
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استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لـ"التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش" دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا في ريف إدلب الشمالي، مما أسفر عن مقتل شخصين.
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر محلية أن الطائرة المسيرة من طراز "MQ-9" كانت وراء الهجوم الذي وقع بالقرب من المدينة. (روسيا اليوم) 

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