قتلى في غارة جوية قرب إدلب

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لـ" " لمحاربة تنظيم "داعش" دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا في ريف إدلب ، مما أسفر عن مقتل شخصين.

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ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن الطائرة المسيرة من طراز "MQ-9" كانت وراء الهجوم الذي وقع بالقرب من المدينة. (روسيا اليوم)